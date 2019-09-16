РИАМО - 16 сен. В столице текущая неделя будет дождливой, к выходным средняя суточная температура опустится ниже нормы, осадков ожидается больше, чем за первую половину сентября, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погода в столице вернулась в климатические рамки. Кратковременные дожди будут чередоваться с солнечной погодой, которая будет в меру теплой.

«За эту неделю в Москве выпадет больше осадков, чем за первую половину месяца», — говорится в сообщении.

Так, дождь ожидается 17 сентября. Ночью в столице будет 8-10 градусов, днем — 13-15. Среднесуточная температура пока будет выше многолетних значений на 1-1,5 градуса. Порывы ветра местами достигнут 15 метров в секунду.

К середине недели температура приблизится к климатической норме. В столице ночью будет 6-8 градусов, по области – 3-8 градусов. Днем в Москве – около 13, в Подмосковье – 9-14 градусов. Ожидается небольшой кратковременный дождь.

«В конце рабочей недели с северным ветром усилится приток холодного воздуха, прохладнее станет по утрам, и днем чуть выше 10 градусов», — добавляется в сообщении.

Среднесуточная температура окажется ниже многолетних значений на 1-1,5 градуса.