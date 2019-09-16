РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 сен. В подмосковном Дзержинском состоялось заседание участников генеалогического клуба, на котором одна из участниц представила презентацию об истории города, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дзержинского.

15 сентября в Центральной городской библиотеке состоялось заседание участников генеалогического клуба «Найти свои корни». Руководителем клуба является Елизавета Перепеченко.

«Участница Галина Светлакова предложила на заседаниях клуба обсуждать тему краеведения и представила презентацию об истории города с демонстрацией старых и современных фотографий города и его достопримечательностей. В продолжение темы сотрудник библиотеки Ольга Баранова представила в фойе книжные выставки», – говорится в сообщении.

Как обычно, встреча членов клуба прошла в теплой душевной обстановке, и завершилась она чаепитием за круглым столом.