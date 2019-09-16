РИАМО - 16 сен. АО «Воскресенские минеральные удобрения» приступило к реализации второго этапа масштабного инвестиционного проекта по модернизации сернокислотного производства, в рамках которого планируется провести замену трех абсорбционных башен цеха контактной серной кислоты в условиях действующего технологического процесса, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Общая сумма вложений по проекту составит свыше 650 миллионов рублей, из которых более 200 миллионов рублей будет инвестировано в 2019 году. Разработчик проекта и поставщик основного оборудования – канадская фирма СHEMETICS, один из мировых лидеров в производстве химического машиностроения», — говорится в сообщении.

Первый этап технического перевооружения цеха завершился осенью 2017 года, когда была заменена башня промежуточной абсорбции, где производится 95% всей серной кислоты. К подготовке ко второму этапу, в ходе которого предполагается заменить башню конечной абсорбции А2, которая вырабатывает оставшиеся 5% продукции, приступили в конце августа 2019 года. Как и два года назад, основные работы проведут апробированным методом – точечной заменой башни путем разрушения старой и монтажа на ее месте новой.

В ходе проведения подготовительных мероприятий была произведена предварительная поблочная сборка элементов башни, внутри нее были установлены 39 брызготуманоуловителей, выполняющих роль фильтров. Сварочные работы сопровождались многочисленными контрольными испытаниями. Сварные швы просвечивали рентгеновским аппаратами, проводилась цветовая и ультразвуковая дефектоскопия, осуществлялся поверхностный и визуально-измерительный контроль.

Согласно плану-графику, работы по замене башни должны быть проведены в течение 38 дней. Параллельно будут проходить сопутствующие мероприятия по капитальному ремонту и замене оборудования на сернокислотной установке, включающие в себя замену газоходов, кислотопроводов и металлоконструкций общим весом свыше 117 тонн.

«Несмотря на то, что в башне конечной абсорбции вырабатывается всего 5% от всей продукции, она выполняет важнейшую роль в технологической цепочке производства серной кислоты. В первую очередь башня А2 отвечает за санитарную очистку газов перед выбросом их через выхлопную трубу высотой 180 метров в атмосферу. Несомненно, замена башни станет еще одним важным шагом на пути технического перевооружения сернокислотного цеха и позволит нам уверенно поддерживать мощности СКЦ на проектном уровне», — отметил начальник цеха контактной серной кислоты Дмитрий Зотов.

Он добавил, что для установки СК-48, пуск которой состоялся 32 года назад, это безусловный рекорд.