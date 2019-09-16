РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 сен. В подмосковных Люберцах порядка 1 тысячи человек убирали улицы и дворы на минувшей неделе, сообщила в понедельник на оперативном совещании первый замглавы администрации городского округа Ирина Назарьева.

«За прошедшую неделю управляющими компаниями проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 95 единиц спецтехники, задействовано 994 человека», – сказала Назарьева.

Она добавила, что продолжаются работы по благоустройству Звуковой улицы. Работы выполнили на 50%, их завершат до 31 октября.

«С 9 по 15 сентября опилили 13 деревьев, вырубили семь. Также выкорчевали 16 пней, покосили более 98 тысяч квадратных метров газона», – заключила Назарьева.