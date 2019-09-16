РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В развивающем центре «Росток» подмосковного Подольска установили контейнер для сбора пластиковых крышек на переработку, сообщается в группе «Развивающий центр Дворца молодежи «Росток» в соцсети «ВКонтакте».

«В развивающем центре Дворца молодежи Подольска «Росток» установили контейнер для сбора пластиковых крышек от упаковок сока и бутылок воды. Сбор крышек проводится в рамках акции «Добрые крышечки». Они будут направлены на переработку, а собранные средства - детям-сиротам», - говорится в сообщении.

Принять участие в акции и сдать собранные крышки могут все желающие по адресу: улица Пахринский проезд, дом №6А.