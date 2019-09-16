РИАМО - 16 сен. Водителям, которые находятся в Москве, не следует парковать автомобили под деревьями и конструкциями из-за сильного ветра, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московского паркинга».

«По данным МЧС, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду. Будьте осторожны: паркуйте автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций!» — говорится в сообщении.

Ранее в Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра продлили до 18 сентября. По прогнозу синоптиков, в понедельник в столице и области при облачной с прояснениями погоде временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов.

Заморозки до минус 4 градусов ожидаются на выходных в Московском регионе>>