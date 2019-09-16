РИАМО - 16 сен. Решить проблему утилизации отходов позволит только их сжигание с предварительным отбором вторсырья, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«А другого решения вообще не существует. В мире пока никто ничего другого не придумал. Вначале идет сортировка, потом где-то процентов 40-50 можно повторно использовать. А все остальное нужно либо закапывать, либо сжигать. В Европе, к примеру, в Швейцарии, нет территорий. У них даже килограмм запрещено закапывать в землю, только сжигать. В Японии то же самое», - сказал Чемезов в интервью РБК.

Он также прокомментировал протесты жителей, которые не хотят жить рядом с мусоросжигательными заводами. По мнению Чемезова, в этом вопросе очень много популизма.

«У нас, как всегда, большая часть говорит: «Да, давайте, это надо делать, потому что иначе закапывать все, девать-то некуда». Но есть небольшая группа активистов, которую мы видим на экранах, в соцсетях, которая против, и ее слышно гораздо лучше, чем тех, кто «за», - пояснил Чемезов.

«Ростех» строит четыре мусоросжигательных завода на территории Московской области. По оценке Чемезова, чтобы в Москве и Подмосковье выйти на нулевое захоронение отходов, потребуется восемь заводов. Он добавил, что решение о строительстве еще четырех заводов пока не принято.