РИАМО – 16 сен. В городском округе Клин 21 сентября проведут фестиваль «Золотой кабачок. Добро пожаловать!», гостей и местных жителей будут угощать 50-килограммовым пирогом, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Веселый и вкусный гастрономический фестиваль «Золотой кабачок» – один из любимых в Клину. На него съезжаются и многочисленные гости округа. В 2019 году фестиваль будет проходить в 15 раз! Организаторы подготовили огромное количество самых разнообразных активностей и сюрпризов», – отмечается в сообщении.

Гостей праздника ждут интерактивные площадки, рассказывающие о традициях гостеприимства, арт-объекты из природных материалов, овощной боулинг и лайф-хаки для дачников.

Изюминкой фестиваля, а точнее, самым крупным «кабачком» программы, станет его кулинарная составляющая.

«Жителей Клина и гостей будут угощать не только заготовками с огорода, всевозможным вареньем и кабачковой икрой, но и юбилейным 50-килограммовым пирогом. И это лишь небольшая часть программы, в которой все гости фестиваля смогут принять участие», – уточняется в материале.

Во время фестиваля пройдет конкурс на самый большой кабачок и тыкву, а также на самый необычный овощ или фрукт, выросший на участках наших жителей.

Кроме того, в этот день на сцене амфитеатра в парке развернется концертная программа. Своими номерами будут радовать местные таланты и приглашенные артисты.