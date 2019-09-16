РИАМО - 16 сен. Электронный магазин Подмосковья окончательно интегрировали с порталом поставщиков Москвы, теперь для пользования двумя площадками нужна только одна учетная запись, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Соглашение об информационном взаимодействии с Москвой, в рамках которого реализована технология «единой точки входа» – еще один шаг в сторону упрощения процедуры участия в госзакупках для предпринимателей региона. Ее внедрение позволило сделать ресурсы еще более удобными и доступными для предпринимателей, которые заинтересованы в увеличении прибыли за счет расширения рынков сбыта», – отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Теперь пользователь электронного магазина Подмосковья может использовать свой аккаунт для портала поставщиков Москвы – принимать участие в опубликованных закупках и размещать свои предложения. Это же верно и для пользователей столичного портала поставщиков.

«Предприниматели заинтересованы в расширении рынков сбыта и географии поставок, а заказчики – в увеличении конкуренции за счет участия в закупках новых участников. Уверены, что сотрудничество с нашими партнерами будет полезно всем участникам рынка закупок», – подчеркнул руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По мнению Волковой, соглашение поможет улучшить результаты по обеспечению открытости, прозрачности и эффективности закупочной деятельности. А в Подмосковье автоматизации и цифровизации данной сферы уделяется много внимания.