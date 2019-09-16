РИАМО - 16 сен. В 2020 году застройщик нового жилого квартала «Лучи» в Солнцеве на западе столицы планирует создать 800 дополнительных мест в детских садах, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Планируется построить четыре детских сада: два муниципальных и два коммерческих. Частные откроются первыми. Один из них уже построен, второй закончат в начале следующего года. Каждый рассчитан на 150 детей. Первый городской детский сад начнут строить в конце 2019 года, второй - в 3 квартале 2020 года. Их в общей сложности смогут посещать 500 детей.

«Общая площадь четырех детских садов составит около 11 тысяч квадратных метров. Их открытие будет способствовать решению проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях как в самом районе Солнцево, так и во всем Западном административном округе», - рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Строительство детских садов, школ и других соцобъектов — одно из приоритетных направлений для города. Проблема нехватки мест в образовательных учреждениях остается актуальной для ТиНАО и относительно молодых районов, таких как Солнцево.

Также в ЖК «Лучи» заработают две школы на 825 мест каждая. Одну уже почти достроили, вторую начнут возводить в 2020 году.