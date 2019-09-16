РИАМО - 16 сен. Обследование домов проблемного ЖК Sky House завершится до 30 ноября, после этого определят сроки проведения работ и ввода корпусов в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Ранее между действующим застройщиком объекта ООО «Олтэр» и Capital Group был подписан договор на выполнение последним функций технического заказчика для завершения строительства жилого комплекса по адресу: улица Мытная, дома 40-44.

«Сейчас проводится анализ архитектурно-строительной части, конструктива, внутренних инженерных систем, наружных сетей. Одновременно осуществляется аудит проектной, рабочей и исполнительной документации, а также предпринимаются меры по восстановлению утраченной документации. Кроме того, нам предстоит оформить новое разрешение на строительство объекта», - сказал представитель технического заказчика.

По результатам обследования будет составлен список рекомендаций, после чего определят конкретные сроки проведения работ на корпусах и их ввода в эксплуатацию. Возможность поэтапного ввода домов ЖК Sky House в связи с различной степенью готовности корпусов также определится по результатам обследования.

В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело о признании застройщика ЖК ООО «Олтэр» банкротом.

«Важно, что наличие или отсутствие банкротства ООО «Олтэр» не влияет на завершение строительства жилого комплекса и передачу ключей дольщикам», - отметил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

ЖК Sky House начали строить в 2008 году. Сроки завершения несколько раз переносили. Жилой комплекс включает восемь корпусов, четыре из которых жилые. Сейчас корпуса №3 и 4 находятся в высокой стадии готовности, по корпусам №1 и №2 требуется большой объем монтажных работ. В составе ЖК также предусмотрены спортшкола, подземный паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс.