РИАМО - 16 сен. С 2020 года сельхозземли, на которых выявили борщевик Сосновского, будут осматривать в приоритетном порядке, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Такое решение приняли министерство имущественных отношений и министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Этот критерий внесут в программу, которая формирует план осмотров на будущий год.

«Это значит, что все земельные участки, на которых ранее был выявлен борщевик, со следующего года автоматически попадут в план осмотров. Такая системная работа с зараженными участками поможет значительно сократить дальнейшее распространение растения», — сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он добавил, что данным Минсельхозпрода региона, на сегодняшний день в Московской области выявлено порядка 13 тысяч контуров земель, на которых обнаружен борщевик Сосновского. Площадь пораженных борщевиком земель превысила 40 тысяч гектаров.

Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnovsky) – крупное растение, достигающее до четырех метров в высоту, живет оно обычно от 2 до 7 лет. При попадании на кожу сок борщевика уничтожает защиту от ультрафиолета, в результате чего на солнце возникает серьезный ожог. При попадании в пищу борщевик вызывает отравление.