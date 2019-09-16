РИАМО – 16 сен. В Подмосковье и Москве на минувших выходных резко похолодало, на текущей неделе будет дождливо, по ночам ожидаются заморозки, на выходных ночью температура опустится до минус 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В начале недели в Москве будет отмечаться низкое атмосферное давление, в середине недели оно начнет расти до нормальных значений.

«В ночь на вторник местами небольшой дождь, в столице – 7-9 градусов, по области – 4-9 градусов. Днем небольшой, местами умеренный дождь, после полудня – 12-14 градусов в Москве и 10-15 градусов в Подмосковье. Ветер умеренный, местами с порывами до сильного», – говорится в сообщении.

Ветер ослабнет 18 сентября. Ночью местами пройдет небольшой дождь, в Москве – 5-7 градусов, по области – 2-7. Днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В Москве температура составит 11-13 градусов, в Подмосковье – 8-13.

Небольшой дождь прогнозируется 19 сентября. Станет прохладнее: ночью в столице 4-6 градусов, в Подмосковье – 1-6, днем в городе – 9-11 градусов, в области – 7-12 градусов. Небольшие осадки ожидаются и в следующие два дня. 20 сентября ночью будет минус 2 – плюс 3 градуса, днем — плюс 7-12, 21 сентября – ночью будет минус 4 – плюс 1 градус, днем так же – плюс 7-12.