РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В подмосковных Люберцах завершили ремонт железнодорожного переезда на пересечении Смирновской улицы и Котельнического проезда, сообщила в понедельник на оперативном совещании первый замглавы администрации городского округа Ирина Назарьева.

«Завершился ремонт железнодорожного переезда на пересечении Смирновской улицы и Котельнического проезда. Теперь водителям будет комфортнее ездить», - сказала Назарьева.

Она добавила, что с 9 по 15 сентября с дорог Люберец вывезли 46 кубических метров мусора. Также порядок навели на вылетных магистралях, в частности, на Егорьевском шоссе.

«Ведется подготовка к ремонту тротуара на улице Воинов-Интернационалистов», - заключила Назарьева.