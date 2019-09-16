РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 сен. Жители Подольска до 25 сентября смогут обратиться в Роспотребнадзор по Московской области и узнать о том, как выбрать качественную и безопасную мясную продукцию, сообщается на сайте администрации округа.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области с 11 по 25 сентября проводит консультирование по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции, сроков годности. В частности, специалисты расскажут о нормативных требованиях к мясной и рыбной продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания, сроков годности пищевых продуктов и куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного, просроченного продукта в магазине. Жители округа могут обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43; на горячую линию Управления: 8(800)222-13-60 и 8(498) 684-48-11», – говорится в сообщении.

Также жители Подольска могут позвонить и в Подольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области с 9:00 до 18:00 по телефонам: 8(496)764-62-82, 8(496)764-29-09.