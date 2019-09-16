РИАМО - 16 сен. Бизнесмены стали чаще получать лицензии на занятие медицинской деятельностью в Москве, сообщил журналистам в понедельник руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

«Стоит отметить рост количества лицензиатов, то есть тех организаций, которые получают лицензии на оказание медицинской помощи, на осуществление медицинской деятельности. И мы видим повышение интереса бизнеса к данной отрасли. У нас количество лицензиатов только в Москве увеличилось за последние три года с 6 до 9 тысяч организаций», - сказал Плутницкий.

Кроме этого, отмечается рост на рынках лекарственных средств и медицинских изделий.