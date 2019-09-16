РИАМО – 16 сен. В Брюсовом переулке в центре столицы ограничили движение по июль 2020 года из-за реконструкции жилого здания, говорится в сообщении пресс-службы транспортного комплекса города Москвы.

Ограничения введены в Брюсовом переулке от дома 2/14, строение 1, до дома 4 с 9 сентября 2019 года до 19 июля 2020 года.

На одной полосе обеспечено движение транспортных средств за счет ликвидации парковочного пространства и перекрытия тротуара. Пешеходам обеспечили проход на противоположной стороне тротуара.