РИАМО - 16 сен. В Московском регионе за сутки выпало почти 10% месячной нормы осадков, в столице больше всего осадков выпало в Измайлове – 5,5 миллиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

В сентябре месячная норма осадков составляет 65 миллиметров.

«В Московский регион осень ворвалась резко. Минувшая суббота была ветреной, максимальная температура не превышала 14-16 градусов. А уже в воскресенье Москву накрыла зона осенних дождей, выпало от 1 миллиметра в районе Домодедова до 3 миллиметров на ВДНХ и в районе Тушино», – говорится в сообщении.

Дождь продолжился ночью. В Домодедове и на ВДНХ выпало еще 4 миллиметра осадков, в Тушине и Строгине – 3 миллиметра. Больше всего осадков в городе выпало на востоке – в Измайлове – 5,5 миллиметров.

В Подмосковье за день 15 сентября больше всего осадков выпало на западе и северо-западе – 5-6 миллиметров.