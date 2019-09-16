РИАМО - 16 сен. В парках столицы располагаются павильоны «Здоровая Москва», в которых любой житель столицы может пройти комплексную диспансеризацию всего за 40-60 минут, они продолжат работу до начала октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Павильоны «Здоровая Москва» будут работать до начала октября: не все желающие успели пройти бесплатную диспансеризацию в парках. С собой нужно взять паспорт или права. Обследование займет не больше часа, а результаты анализов придут на вашу электронку», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты «Здоровой Москвы» проводят комплекс диагностики в рамках первого этапа диспансеризации. Павильоны работают каждый день с 08:00 до 22:00. Пройти диспансеризацию можно абсолютно бесплатно.

Если вы прикреплены к столичной поликлинике, то при себе достаточно иметь паспорт или водительское удостоверение. Московский полис ОМС нужен для тех, кто пока не прикреплен к поликлинике.

Проект «Здоровая Москва» направлен на формирование привычки придерживаться здорового образа жизни. Горожане могут проходить медицинские обследования, посещать спортивные занятия, лекции, посвященные рациональному питанию, а также другие мероприятия.