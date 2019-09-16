РИАМО - 16 сен. Пришедшее в Москву и Подмосковье похолодание усилится к концу этой недели, 19-20 сентября жителей ждет уже типично октябрьская погода, сообщается на сайте «Метеовести».

«В центре России похолодание будет только усиливаться. В Москве вплоть до пятницы ожидаются дожди. В начале недели днем плюс 12-15 градусов, что в пределах нормы. А в четверг-пятницу столбики термометров не поднимутся выше плюс 9-11 градусов. Такая погода более типична для октября», - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что в ближайшие дни в центре страны до снега, скорее всего, не дойдет, но заморозков не избежать.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИАМО, что в середине этой недели в Москве и Подмосковье похолодает настолько, что по утрам уже не помешает шапка. При этом синоптик подчеркнул, что в Московский регион еще вернется тепло, однако назвать точные сроки потепления пока нельзя.