РИАМО – 16 сен. Несовершеннолетнюю жительницу столицы на протяжении четырех дней удерживали в одной из квартир на востоке города, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 32-летний мужчина запер незнакомую 13-летнюю девочку в квартире на 1-й Новокузьминской улице.

«Когда девочка попросила ее отпустить, злоумышленник накинулся на нее с кулаками, а затем несколько раз изнасиловал. Домой школьница вернулась только через четыре дня», – отмечается в сообщении.

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