РИАМО - 16 сен. Страховой дом «ВСК» стал единственным российским страховщиком, вышедшим в финал международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards, который проходит в рамках фестиваля The Digital Insurer Global LIVEFEST 2019, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

«Наряду с ВСК в конкурсе приняли участие страховые компании со всех пяти континентов: Allianz, HSBC Life, Generali Group, AIA Group, John Hancock, IPTIQ – SWISS RE и многие другие. Финалистами стали только пять участников: швейцарская страховая компания Chubb, AIA Group, страховой кооператив Сингапура NTUC Income, глобальный конгломерат премиум-класса Aditya birla capital и одна из крупнейших страховых компаний Гонконга China Taiping Insurance Holdings», - говорится в сообщении.

Международное сообщество отметило ВСК за инновации и лучший клиентский сервис, реализованный в мобильном приложении «ВСК страхование». Приложение дает клиентам возможность приобрести полис для любой жизненной ситуации не выходя из дома, оперативно, без визита в офис, урегулировать страховые события и получить медицинскую помощь от ВСК онлайн в режиме 24/7.

В 2018 году страховой дом «ВСК» первым на российском рынке предложил полностью дистанционное оформление полиса каско с самостоятельным осмотром автомобиля и урегулированием страхового события в онлайн-режиме – без вызова эксперта и звонка в страховую компанию. Клиенты уже оценили этот сервис, о чем свидетельствует пользовательская активность. До 90% клиентов, оформивших каско в мобильном приложении, использовали опцию самостоятельного осмотра автомобиля. Тысячи страховых случаев были урегулированы онлайн. Также за год выросло в два раза (до 2,5 миллионов) количество зарегистрированных пользователей в мобильном приложении и на сайте ВСК.

Ранее в 2018 году мобильное приложение ВСК было признано сервисным решением года в рамках ежегодной российской премии «Время инноваций».

«Команда ВСК стремится развивать цифровой сервис и услуги для того, чтобы облегчить жизнь клиента и улучшить его страховой опыт. И сегодня мы рады не только признанию международного сообщества, но и знакомству с другими цифровыми страховыми командами со всего мира. Это безусловно поможет нам в достижении поставленных целей», - сказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса страхового дома «ВСК» Ольга Сорокина.

Global LIVEFEST 2019 - крупнейший в мире онлайн-фестиваль цифрового страхования. В рамках фестиваля 21 ноября будет проведено 10 тематических вебинаров и будут объявлены победители в двух номинациях.