РИАМО - 16 сен. В образовательные учреждения Московской области в новом учебном году поступили на работу более 1,3 тысячи молодых педагогов, больше всего молодых специалистов привлекли в городских округах Балашиха, Богородский, Мытищи, Орехово-Зуевский и Раменский, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В образовательные учреждения Московской области в новом учебном году впервые вышли на работу 1382 молодых специалиста, из них 1165 молодых педагогов пришли работать в школы региона, порядка 200 человек – в детские сады и 24 специалиста устроились в учреждения дополнительного образования», – рассказала Забралова.

По ее словам, в Подмосковье уделяется огромное внимание поиску и привлечению молодых и талантливых кадров. Специалисты привлекаются разными способами, например, с помощью заключения целевых договоров с вузами, создания специализированных педагогических классов, а также благодаря мерам соцподдержки.

«В нашем регионе есть все условия для работы и жизни, мы помогаем начинающим специалистам реализоваться в профессии. Например, для них существуют ежемесячные доплаты в размере 6 тысяч рублей. Также молодой специалист может получить так называемые подъемные выплаты в размере до 150 тысяч рублей. Пособие выплачивается в два этапа: в год поступления на работу выплачивается 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей — в конце второго года работы», – добавила Забралова.

Также в регионе работает программа «Социальная ипотека», благодаря которой специалист может обзавестись собственной квартирой. В этом году сертификат на получение жилищной субсидии получили 90 педагогов.