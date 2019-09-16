РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. Врачи Подольского родильного дома на Дне открытых дверей рассказали будущим матерям об услугах медучреждения и комфортных палатах, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«В минувшую субботу, 14 сентября, в Подольском роддоме прошел День открытых дверей. На мероприятии присутствовали 40 человек - это не только будущие мамочки, но и их вторые половинки, а также родители и родственники. Состоялся открытый и полезный разговор с врачами роддома, а в завершение разыграли подарочный сертификат на палату повышенной комфортности», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия врачи рассказали об отделениях роддома, познакомили участниц с докторами и показали палаты.