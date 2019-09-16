РИАМО – 16 сен. В районах Котловка и Проспект Вернадского начался переезд жителей двух старых домов по столичной программе реновации, так, были получены первые согласия на переезд в новые квартиры от семи семей в районе Проспект Вернадского и 18 согласий от жителей дома в Котловке, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Жители дома 34 на улице на Лобачевского (ЗАО, район Проспект Вернадского) и дома 11, корпус 2, на улице Ремизова (ЮЗАО, район Котловка) начали переезд в новостройки в рамках программы реновации.

«Жителям пятиэтажки на улице Лобачевского предлагают новые квартиры в новостройке по адресу: Ленинский проспект, дом 134, куда ранее начали переселяться жители дома №36 по улице Лобачевского. Для проживающих на улице Ремизова готов стартовый дом 13 на Нагорной улице, а также сданные в марте 2019 года новостройки по адресам: улица Дмитрия Ульянова, дом 45, и Севастопольский проспект, дом 22, обеспечивающие переселение жителей еще двух домов района Котловка: улица Дмитрия Ульянова, дом 47, корпус 2, и дом 49, корпус 2», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Кроме того, по словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, 13 сентября сотрудники департамента городского имущества вручили жителям двух пятиэтажных домов письма с предложениями равнозначных квартир.

«За прошедшие выходные в центрах информирования сотрудники департамента приняли первые согласия на переезд в новые квартиры от семи семей в районе Проспект Вернадского и 18 согласий от жителей дома в Котловке», – уточнил он.

Гаман добавил, что на сегодняшний день в районе Проспект Вернадского 613 семей, это 87% от числа переезжающих в районе жителей, заключили договоры с департаментом городского имущества и фондом и переехали в новые квартиры. В Котловке, где программа стартовала относительно недавно, процент семей, заключивших договоры на новое жилье, составляет уже 86%.

Переселение жителей по программе реновации в районе Проспект Вернадского стартовало еще в прошлом году. На сегодняшний день здесь расселение идет из девяти пятиэтажек, включая дом на улице Лобачевского, жителям которых предложены квартиры в семи новостройках. В Котловке переселение ведется из трех пятиэтажных домов с учетом дома на улице Ремизова в три новостройки, перечислил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации подобрана 351 стартовая площадка.