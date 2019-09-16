РИАМО – 16 сен. В Москве следователи устанавливают всех участников избиения несовершеннолетней, ранее в Сети появился ролик, где группа подростков наносит удары сверстнице, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по видеозаписи, размещенной в социальной сети, о жестоком избиении девушки», – отметила Иванова.

По ее словам, из видеоролика следует, что группа подростков наносит удары руками и ногами своей сверстнице в область головы и туловища.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и всех участников, причастных к избиению.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подытожила Иванова.