РИАМО - 16 сен. На северо-востоке Москвы патриарх Кирилл освятил памятник святой равноапостольной княгине Ольге, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Памятник и храм появились в районе Останкино.

«Памятник святой равноапостольной княгине Ольге <...> установлен в небольшом сквере рядом с храмом. Строители и благотворители создали образец новой городской среды, комфортной, доступной и дружелюбной не только для жителей близлежащих районов, но и для всех москвичей, интересующихся культурой, историей и религией», - отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Памятник установили в год 1050-летия со дня смерти княгини на деньги общины храма и меценатов. Фигура Ольги высотой 2,7 метра выполнена из бронзы, рядом с ней — мальчик, ее внук и креститель Руси князь Владимир. Он держит в руках макет храма в Останкине, который стал первый Ольгинским храмом, построенным в столице в новейшее время.

Храм строили около двух лет. У него пять куполов, беленые стены и шатровое завершение. В храме работает воскресная школа для детей, хоровая студия, хореографический кружок и курсы флористики.