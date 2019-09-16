РИАМО - 16 сен. В 2020 году власти столицы в два раза увеличат объем закупки вакцин против вируса папилломы человека, коклюша и менингококковой инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что благодаря детским прививкам в России выросло уже несколько поколений детей, которые не знают, что такое оспа или полиомиелит. Другие опасные заболевания также стали встречаться реже. Более 90% москвичей регулярно делают прививки своим детям.

«В 2020 году правительство Москвы более чем в два раза увеличит объем закупки вакцин для профилактики трех опасных инфекционных заболеваний», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он напомнил, что вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) проводится в Москве с 2009 года для девочек в возрасте 12-13 лет. Это защита против рака шейки матки. В 2020 году закупка вакцин от ВПЧ будет увеличена в два раза.

В Региональный календарь профилактических прививок планируется ввести вторую ревакцинацию против коклюша детей в возрасте 6-7 лет. В следующем году столица закупит вакцину без побочных эффектов, и Москва станет одним из первых регионов в РФ, где будут использовать этот безопасный препарат.

«Также увеличим закупку вакцин против менингококковой инфекции – опасного инфекционного заболевания, которое передается воздушно-капельным путем, поражает центральную нервную систему, суставы. Наиболее подвержены заболеванию дети с года до 6 лет», — добавил Собянин.

Таким образом, закупят 113,5 тысяч доз вакцин против ВПЧ, 200 тысяч доз вакцины против менингококковой инфекции и 60 тысяч доз для второй ревакцинации против коклюша. На это будет выделено более 600 миллионов рублей.

«Недавно мы провели оцифровку (перевели в электронный вид) прививочных карт московских детей – более 1,9 миллиона штук. Теперь врачи смогут в режиме онлайн узнать, были сделаны прививки конкретному ребенку или нет», — добавил Собянин.

Он подчеркнул, что электронная система позволит врачу более точно планировать прививочные кампании. Специалист будет сразу видеть, если на прием придет непривитый ребенок. Родители будут получать СМС о том, что пора прийти в поликлинику и сделать прививку ребенку.

«До конца года мы планируем открыть родителям доступ к электронной карте прививок детей. Каждый родитель сможет получить полную и достоверную информацию, какие прививки и какими препаратами были сделаны его ребенку», — отметил мэр.

Он призвал родителей вовремя оправлять детей на вакцинацию.