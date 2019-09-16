РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 сен. Накануне в туристическом походе по Кучинскому и Озерному лесопаркам в подмосковной Балашихе приняли участие почти 30 человек, маршрут прошел в честь Дня города и Новолетия, сообщила «РИАМО в Балашихе» организатор похода Ольга Трунина.

«В турпоходе по Озерному и Кучинскому лесопаркам в честь Дня города и Новолетия приняли участие 28 человек. Среди них родители с детьми из местных школ №№17 и 29, воспитанники Богородицерождественской воскресной школы и ребята из группы «Вершина» центра «Созвездие», - сказала Трунина.

Она добавила, что маршрут составил 13,5 километра и пролегал по лесопаркам из Трубецкого в Железнодорожный через Неопалимовский храм в микрорайон ВНИИПО, где участники похода учились определять местоположение по карте и азимут предстоящего пути, изучали условные обозначения различных видов дорог и троп на топографической карте.

Кроме того, они собирали растопку и дрова, самостоятельно развели и полностью потушили костер.

«Отпраздновали День города как настоящие туристы!» - заключила Трунина.