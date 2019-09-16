РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около 5 километров в понедельник утром, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 11:20 на автотрассе А-107 образовалась почти пятикилометровая пробка. Движение затруднено от СНТ «Новгородово» до автобусной остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения на данном участке автодороги составляет 20 километров в час.

Также пробки образовались на улицах Кирова, Большая Серпуховская, Матросская, Стекольникова, проспекте Ленина, Старом Симферопольском шоссе и других.