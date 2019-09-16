РИАМО – 16 сен. Власти столицы продлили сроки строительства офисного центра в Черемушках, в настоящее время здесь расположен земельный участок площадью около 22,5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром города Сергеем Собяниным, на заседании 12 сентября согласилась с продлением срока исполнения обязательств АО «Газпромбанк» по строительству комплекса административных зданий банка (офисно-делового центра) по адресу: Новочеремушкинская улица, владение 63 (ЮЗАО) до конца июля 2022 года.

«На земельном участке сейчас находится объект площадью около 22,5 тысяч квадратных метров. Инвестпроект планирует также новое строительство – появится здание площадью 67,7 тысячи квадратных метров и высотой 75 метров», – отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.