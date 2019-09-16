РИАМО - 16 сен. В столице 22 сентября пройдет Московский марафон, в связи с этим будут перекрывать ряд центральных улиц, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Улицы будут перекрывать с 07:00 до 17:00 поэтапно по мере прохождения колонны.

Закрыты будут улица Лужники, Лужнецкая набережная, улица Хамовнический Вал, Смоленская улица, Новодевичья набережная, Саввинская набережная, Ростовская набережная, Смоленская набережная, улица 1905 года, улица Красная Пресня, улица Баррикандная, Новинский бульвар, улица Крымский Вал, Калужская площадь, улица Большая Якиманка, Якиманский проезд, улица Большая Полянка, улица Серафимовича, Большой Каменный мост, Софийская набережная, Раушская набережная и другие.

Участники марафона смогут пробежать 42,2 либо 10 километров. Спортсмены во время забега увидят всемирно известные достопримечательности города, в том числе небоскребы «Москва-Сити», Белый Дом, четыре из семи сталинских высоток, Кремль.