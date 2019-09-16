РИАМО – 16 сен. Макетчик-монтажник из Липецкой области получил колото-резаную рану шеи и повреждение правого легкого после распития спиртного в квартире в районе Южное Тушино на северо-западе столицы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о том, что по адресу: Химкинский бульвар, дом 19, корпус 2 лежит человек в крови.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу, в подъезде, на лестничной площадке, обнаружен мужчина 1977 года рождения, макетчик-монтажник, зарегистрированный в Липецкой области, который с колотой раной шеи в состоянии алкогольного опьянения нарядом скорой помощи госпитализирован в реанимационное отделение медучреждения», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что неизвестный, находясь в квартире по указанному адресу в ходе совместного распития спиртных напитков с приезжим причинил последнему указанные ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.