РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. Спортсмен из подмосковных Люберец одержал победу в финале Евроазиатского чемпионата по снайпингу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Евроазиатский чимпионат проходил в Екатеринбурге, он завершился 14 сентября. Победителем по итогам двух дней соревнований стал спортсмен Сергей Емельянов.

«Для меня это девятый турнир в этом году. Соревнования были очень динамичные, интересные, много упражнений на стрельбу из неустойчивых положений, много новых упражнений» - сказал Емельянов.

Евроазиатский чемпионат по снайпингу прошел при поддержке правительства Свердловской области, министерства физической культуры и спорта Свердловской области, регионального отделения ДОСААФ, местного управления Росгвардии.

В рамках турнира организаторы использовали уникальную систему судейства. Огневые рубежи были оснащены 30 видеокамерами, которые в режиме реального времени транслировали информацию на 5 мониторов. Максимальная дистанция стрельбы - 1,2 тысячи метров.