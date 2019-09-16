РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. На железнодорожной станции Львовская в подмосковном Подольске в понедельник утром не работали билетные терминалы, сообщил «РИАМО в Подольске» житель округа.

«В понедельник утром (16 сентября - ред.) на железнодорожной станции Львовская в Подольске не работал ни один терминал для покупки билетов. Я был в районе 8:30. Никто из пассажиров не мог приобрести билеты», - сказал житель.

Он добавил, что очередей на станции не было. Пассажирам пришлось приобретать билеты у контролеров в электропоездах.

На момент публикации «РИАМО в Подольске» не удалось получить оперативный комментарий от РЖД и ЦППК.