РИАМО - 16 сен. Сотрудники патрульно-постовой службы УВД по Северному округу Москвы потушили пожар в квартире на улице Зои и Александра Космодемьянских, победить огонь полицейским помогли жители дома, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«В ходе патрулирования территории сержант полиции Сергей Костерев и старший сержант полиции Ростислав Бабченко заметили задымление со стороны многоквартирного дома на улице Зои и Александра Космодемьянских. Незамедлительно прибыв на место возгорания, они увидели потоки черного дыма из окна седьмого этажа. О происшествии полицейские доложили в дежурную часть», - говорится в сообщении.

Оказалось, что хозяев горящей квартиры не было дома. Полицейские связались с ними и узнали, что у соседей есть ключи от входной двери. Понимая, что огонь распространяется с большой скоростью, Сергей Костерев и Ростислав Бабченко быстро приняли решение тушить пожар.

Бороться с огнем полицейским помогали жители разных этажей дома, они подносили на лестничную клетку емкости с водой. Сотрудники полиции, прикрыв лица мокрыми полотенцами, один за другим вбегали в горящую квартиру, заливая очаги возгорания водой.

«Благодаря проявленной смелости, самоотверженности, слаженной работе Сергей Костерев и Ростислав Бабченко потушили пожар, не допустив жертв среди жителей дома. Граждане, принимавшие участие в тушении огня, поблагодарили сотрудников полиции за мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации», - заключается на сайте.