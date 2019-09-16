РИАМО – 16 сен. Безработный москвич оказался в реанимации после ножевого ранения, увечья он получил от неизвестного, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Краснодарская, дом 74.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу обнаружен мужчина 1980 года рождения неработающий, зарегистрированный на улице Ясеневая, который с резаными ранами спины и предплечий нарядом скорой помощи госпитализирован в реанимационное отделение медучреждения», – отметил собеседник агентства.

По его словам, неизвестный неустановленным предметом причинил мужчине множественные колото-резаные ранения спины, шеи, левого плеча, проникающее ранение груди и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», резюмировал представитель пресс-службы.