РИАМО – 16 сен. В среднем российские родители откладывают 300 тысяч рублей на образование своих детей, в основном накопления делают женщины, сообщает РБК.

«В России родители чаще копят на образование сыновей, чем на образование дочерей, подсчитали в страховой компании «Сбербанк страхование жизни» (подготовленные ею данные есть у РБК). На сыновей копят 44% клиентов, 41% — на дочерей, а 15% откладывают деньги на учебу племянников или внуков», — говорится в сообщении.

Выводы сделаны после анализа данных 40 тысяч клиентов, которые откладывали средства на образование при помощи программ накопительного страхования с конца августа 2018 года по конец августа 2019 года.

Заместитель директора Центра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС Ирина Селиверстова предположила, что родителям сыновей чаще приходится рассматривать вариант с получением платного высшего образования. При этом среди студентов немного больше девушек, 52,6%, и юноши чаще бросают учебу.

В среднем клиенты копят 10 лет, средняя сумма накоплений — 300 тысяч рублей. Чаще накоплением занимаются женщины.

15% делающих накопления клиентов — жители Москвы, 8% — Подмосковья, 4% — Краснодарского края, по 3% — Ростовской и Свердловской областей.

По данным Росстата, за последний год стоимость обучения в российских вузах выросла на 15%. Стоимость учебы в МГУ по программам бакалавриата составляет более 500 тысяч рублей, в ВШЭ — от 350 до 770 тысяч рублей в год.

Доля платного набора с 2011 года выросла с 25,7% до 39,9%. В первую очередь это происходит за счет педагогических и гуманитарных направлений.

В 2018 году российские семьи в общей сложности потратили на образование 198,4 миллиарда рублей. 74,5% бакалавров-платников поступают в вуз сразу же после окончания школы. По данным официальной статистики, кредиты на образование в 2018 году взяли всего 659 студентов.