РИАМО – 16 сен. Мужчину с множественными ранениями колото-резаными ранениями груди и головы госпитализировали с улицы, расположенной на юго-западе столицы, увечья ему нанес неизвестный, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Обручева, дом 8.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу, со стороны пруда обнаружен мужчина, 1969 года рождения, проживающий на Ленинском проспекте, который с множественными колото-резаными ранениями головы, груди и левого плеча, нарядом скорой медпомощи госпитализирован в медучреждение», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позднее удалось установить, что неизвестный, находясь по указанному адресу, неустановленным предметом нанес мужчине множественные удары по голове и телу, причинив последнему согласно справки из медучреждения: торакоабдоминальное ранение слева, левосторонний гемоторакс, проникающее ранение диафрагмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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