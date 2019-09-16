РИАМО - 16 сен. Столичные следователи расследуют уголовное дело в отношении мужчины 1971 года рождения, который на почве личной неприязни жестоко убил мать 1946 года рождения, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Ему предъявлено обвинение в совершении убийства матери (часть 1 статьи 105 УК РФ). Сегодня следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражей.

«По данным следствия, в ночь с 14 на 15 сентября 2019 года обвиняемый, находясь в квартире жилого дома по улице Чертановская в городе Москве, во время ссоры на почве личных неприязненных нанес матери 1946 года рождения не менее 5 ударов ножом в область туловища и головы. От полученных повреждений потерпевшая скончался на месте», – сказала собеседник агентства.

Иванова добавила, что в ходе следственных действий мужчина дал признательные показания.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, резюмировала она.