РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. Подмосковные Люберцы готовятся к началу отопительного сезона, готовность социальных учреждений, домов и котельных составляет около 99%, сообщила в понедельник на оперативном совещании первый замглавы городского округа Ирина Назарьева.

«Готовность Люберец к зиме составляет 98,9%. Осталась одна котельная, документы до конца недели сдадут в министерство энергетики Московской области. Паспорт готовности муниципалитета будет готов к 15 ноября», - сказала Назарьева.

Она добавила, что в горокруге перевыполнили программу ремонта подъездов - вместо 632 отремонтировали 642.

По словам Назарьевой, в Люберцах активно ведется капремонт жилфонда. Так, в 16 многоквартирных домах отремонтировали кровлю, еще 28 находятся в работе. Также отремонтировали 16 фасадов домов.