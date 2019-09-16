РИАМО - 16 сен. Пьяная ссора двух мужчин в Химках закончилась поножовщиной, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне ночью в Химках на Транспортном проезде бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1962 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в полицию уроженец Республики Марий Эл 1984 года рождения», – заявил собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.