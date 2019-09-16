РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. На Симферопольской улице в микрорайоне Климовск Подольска в понедельник утром произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжал в понедельник (16 сентября - ред.) в районе 9:30 по Симферопольской улице в Климовске. В левом ряду по ходу движения из Климовска в Подольск у ТЦ «Гран Сити» произошло ДТП: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. А точнее подлез под него. Видимо, легковая машина перестроилась из правого в левый ряд и столкнулась там с грузовиком», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 10:48 на данном промежутке автодороги движение не затруднено.