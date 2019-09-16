РИАМО - 16 сен. Жителям столицы пришли СМС от Главного управления МЧС России по Москве о том, что в понедельник в городе ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Ранее синоптики продлили в Подмосковье и Москве до 18 сентября «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра.

«ФГБУ Центральное УГМС: 16 сентября в Москве ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны!» – говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Московском регионе при облачной с прояснениями погоде временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Во вторник ночью будет 7-9 градусов, в среду от 3 до 8 градусов.