РИАМО – 16 сен. Все 20 кандидатов от КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока», которые прошли в Мосгордуму, в сумме израсходовали на избирательную кампанию почти в девять раз меньше, чем их конкуренты от власти - 39,2 миллиона рублей против 341,5 миллиона рублей, пишет в понедельник газета «Ведомости».

«Абсолютным рекордсменом стал эсер Магомет Яндиев, не потративший в округе №45 ни копейки. На сайте горизбиркома данные о поступлении и расходовании средств его избирательного фонда по состоянию на 5 сентября отсутствуют, а первый финансовый отчет от 27 июня, который сдавался вместе с документами на регистрацию, был нулевым», – отмечается в материале.

Яндиев заверил издание в том, что вообще ничего не потратил на кампанию. Поступившую в его избирательный фонд 1 тысячу рублей он не использовал и будет оформлять возврат. Ставшая второй проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара потратила более 25 миллионов рублей.

Еще одним победителем на выборах стал эсер Александр Соловьев, он потратил 5 тысяч рублей в округе №3. Кандидат от власти Сабина Цветкова затратила на проигранную эсеру кампанию 4,5 миллиона рублей.

«Третий победитель от эсеров Михаил Тимонов, который в отличие от двух вышеупомянутых коллег проводил весьма активную кампанию, потратил 382 716 рублей. Два других видных эсера, поддержанные московскими властями, израсходовали на порядок больше, но все равно проиграли», – говорится в сообщении.

У четырех коммунистов – Екатерины Енгалычевой, Олега Шереметьева, Виктора Максимова и Сергея Савостьянова – в избирательный фонд поступила одна и та же сумма – 775 тысяч рублей. При этом Савостьянов победил лидера московских единороссов Андрея Метельского, потратившего 12,3 миллиона рублей, а Енгалычева – кандидата от власти Кирилла Никитина (20,7 миллиона рублей). Через фонд партии кандидатам действительно перечисляли сумму в 775 тысяч рублей, остальное они находили сами, пояснил руководитель московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.

В партии «Яблоко» больше всех (11,6 миллиона рублей) израсходовал Евгений Бунимович, его проигравший соперник Михаил Балыхин заплатил около 28 миллионов рублей.

В единый день голосования жители столицы выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. Большинство мандатов получили самовыдвиженцы. Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%.