РИАМО – 16 сен. КамАЗ стоимостью около 5 миллионов рублей украли у жителя Подмосковья в районе Западное Дегунино на севере столицы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник ГУ МВД России по Москве.

Утром 15 сентября в полицию обратился мужчина 1978 года рождения, водитель ООО, зарегистрированный в Дмитровском городском округе Московской области, с заявление о краже авто по адресу: Коровинское шоссе, дом 1В.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля КамАЗ 6520-53 (принадлежит ООО), скрылся. Материальный ущерб составил около 5 миллионов рублей», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».