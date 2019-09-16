РИАМО – 16 сен. Россия и Белоруссия в 2021 году намерены перейти на единый Налоговый и Гражданский кодекс, внешнеторговый режим, единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«Такая степень интеграции — выше, чем в ЕС, фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства. При этом вряд ли оно будет полностью равноправным для сторон: экономика РФ в 29 раз больше белорусской», — говорится в статье.

Проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства» согласовали с возможностью незначительных изменений 6 сентября. Его подписали премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Переговоры ведутся в закрытом режиме.

Издание отмечает, что это довольно радикальный проект, экономическая интеграция в ряде вопросов аналогична конфедеративным или даже федеративным государствам. При этом при реализации плана к 2021 году речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Белоруссии на уровне управления.

Согласно проекту, с 1 июня 2020 года планируется взаимная отмена роуминга между странами. Также сторонам еще предстоит подготовить законодательные шаги по интеграции.

В статье отмечается, что в проекте пока мало конкретики. Пока также невозможно оценить, изменятся ли налоги в России из-за общего Налогового кодекса.

Также с 2021 года будут объединены таможенная политика (вплоть до совместных таможенных рейдов, общей информсистемы и едва ли не общей таможенной службы) и энергополитика. Документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. При этом переговоры по этому разделу могут камнем преткновения. Белорусская сторона уже после подписания документа заявляла о том, что продолжит добиваться от РФ компенсаций потерь от загрязнения нефти.

Стороны намерены договориться и о гармонизации макроэкономической политики, унификации валютного контроля, объединении платежных систем и отчасти едином режиме защиты инвестиций, едином доступе к госзакупкам.

Проект на затрагивает такие сферы, как оборона, суды, правоохрана, образование, здравоохранение, наука, госуправление, то есть внутреннее устройство исполнительной власти в России и Белоруссии, как и полномочия исполнительной власти Союзного государства. В документе идет речь лишь об экономической интеграции, и о фактическом объединении двух стран говорить нет оснований.