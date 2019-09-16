РИАМО – 16 сен. Двое парней из Омска серьезно пострадали в результате стрельбы, разыгравшейся в Тимирязевском районе столицы, так, у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию поступило сообщение от граждан по адресу: Дмитровское шоссе, дом 13А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с проникающей открытой черепно-мозговой, переломом основания черепа и проникающим ранением глазного яблока обнаружен мужчина 1998 года рождения, неработающий, зарегистрированный в Омске», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что и с непроникающими огнестрельными ранениями передней брюшной стенки, правого предплечья и мочки правого уха обнаружен мужчина 1999 года рождения, также зарегистрированный в Омске.

Позднее удалось установить, что у входа в вестибюль станции метро «Тимирязевская» неизвестный из хулиганских побуждений, используя неустановленное оружие, причинил молодым людям указанные ранения и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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