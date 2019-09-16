РИАМО - 16 сен. В Одинцовском округе между парнями в ходе застолья разгорелась ссора, после которой одного госпитализировали с ножевым ранением в больницу, сказал в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

14 сентября в поселке Большие Вяземы в Одинцовском округе от дома бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в больницу доставлен и госпитализирован 20-летний юноша.

«За совершенное преступление сотрудниками ППСП установлен и доставлен местный житель 1998 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.