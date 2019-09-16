Как включить двор в программу благоустройства в Подмосковье

Что входит в благоустройство дворов
В Московской области действует единый стандарт, по которому в каждом дворе обязательно должны быть:
- детские площадки,
- парковочные места,
- озеленение,
- площадки для сбора мусора,
- наружное освещение,
- информационные стенды.
Кроме того, в рамках благоустройства устанавливаются лавочки, урны, спортивные площадки и т.п.
Работы проводятся в соответствии с Законом № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»
За счет благоустройства объектов инфраструктуры дворы в Подмосковье приводятся в нормативное состояние. Благоустройство дворов позволяет создать для жителей благоприятную жизненную среду.
Кто отвечает за благоустройство
Как формируется план
Каждый год в рамках государственной программы Московской области по формированию современной городской среды органами местного самоуправления формируется адресный перечень дворов для благоустройства. После инвентаризации в него включаются все дворовые территории, которым нужно обновление. Исключение составляют те, что были благоустроены начиная с 2015 года, а также дворы домов-новостроек.
Органы местного самоуправления формируют список с учетом общественного мнения. При этом 50% адресов включают в программу по результатам голосования жителей на портале «Добродел», а 50% – по личным обращениям граждан. Итоговый адресный перечень утверждается на заседании муниципальной общественной комиссии по благоустройству.
Как проголосовать через «Добродел»
Чтобы проголосовать, необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА, затем выбрать муниципалитет и двор на карте.
К заявке можно прикрепить комментарий, например, описать, что именно необходимо починить на детской площадке или где посадить деревья и кусты. Проголосовать можно только один раз.
Подтвердить учетную запись можно на почте, через «Сбербанк-онлайн», клиенты банка «Тинькофф» и «Почты-банк». Подробнее здесь.
Голосование проводится ежегодно, обычно летом или осенью. Длительность его может быть разной, но не менее семи дней.
Очное или заочное обращение в орган власти
Гражданин может обратиться с просьбой включить двор в план благоустройства в орган муниципального самоуправления или министерство благоустройства Московской области.
Делается это в любое время года, но обращения, поданные после 4 сентября 2019 года, будут рассматриваться уже на 2021 год.
Обратиться можно в письменном виде по почте или лично, а также через сайты органов местного самоуправления или министерства благоустройства. В последнем случае министерство само перенаправит обращение по нужному адресу.
В обращении следует указать:
- фамилию, имя и отчество заявителя,
- наименование государственного органа, в который подается обращение,
- либо фамилию, имя, отчество и должность лица, к которому обращается гражданин.
К заявлению можно приложить фотографии объекта.
Обращения рассматриваются в течение 30 дней с момента регистрации.
Где посмотреть список дворов
Результаты голосования доступны на портале «Добродел», сайтах органов местного самоуправления и министерства благоустройства Московской области. Список дворов, которые благоустроят в 2020 году, можно посмотреть, например, здесь.
Голосование в 2019 году проводилось в августе. По его результатам, в следующем году в Подмосковье должны благоустроить 1338 дворов, что составляет 10,2% от их общего числа.
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