Как включить двор в программу благоустройства в Подмосковье

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© пресс-служба зампреда правительства МО Дмитрия Пестова

В Московской области действует единый стандарт, по которому в каждом дворе обязательно должны быть:

- детские площадки,

- парковочные места,

- озеленение,

- площадки для сбора мусора,

- наружное освещение,

- информационные стенды.

Кроме того, в рамках благоустройства устанавливаются лавочки, урны, спортивные площадки и т.п.



Работы проводятся в соответствии с Законом № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»

За счет благоустройства объектов инфраструктуры дворы в Подмосковье приводятся в нормативное состояние. Благоустройство дворов позволяет создать для жителей благоприятную жизненную среду.

Смотрите план благоустройства парков в Подмосковье>>